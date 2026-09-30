Антон Атрашкин: "ИННОПРОМ. Беларусь" - место, где закручивается маховик деловых контактов

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" вновь открыла свои двери в Минске. О том, почему компании резервируют места на выставку за год вперед, какие темы стали ключевыми в деловой программе и как участие премьер-министров влияет на масштаб мероприятия, рассказал программный директор выставки Антон Атрашкин.

По словам Антона Атрашкина, уже в третий день прошлогодней выставки многие компании начали резервировать себе места на площадке в следующем 2026 году: "Для нас, как для организаторов, это и был символ успеха, когда компании, едва закончив выставку в Минске, уже думают о выставке через год". По его мнению, это свидетельствует о том, что площадка важна и популярна для бизнеса.

Интеграция настолько велика, что сложно разделить

Отвечая на вопрос о том, что российские участники порой не знали, в каком павильоне им лучше представиться, Атрашкин назвал это не ошибкой организаторов, а вызовом. "Для нашей кооперации между Россией и Республикой Беларусь это, безусловно, очень позитивный фактор, потому что действительно есть целый ряд союзных продуктов, где даже сложно определить точно долю российских и белорусских умов инженеров", - подчеркнул он.

По его словам, инженеры двух стран работают вместе десятилетиями и создают качественные продукты, востребованные не только в России и Беларуси, но и за рубежом. Это важный фактор повышения конкурентоспособности.

Деловая программа - это не просто посиделки

В этом году заявлено 20 мероприятий с участием более 200 спикеров. Ключевая тема - кооперация. Однако, как отметил Атрашкин, деловая программа "ИННОПРОМ. Беларусь" - это не просто разговоры: "Это прежде всего сессии, где обсуждаются актуальные темы, и сессии, в рамках которых производители могут представить свою продукцию. То есть для нас это такой же B2B, как и встречи в кулуарах, в зонах переговоров".

Среди наиболее острых тем гость выделил кадры для промышленности. Новые технологии меняют структуру занятости: где-то кадры сокращаются, но в других отраслях растут. Требуются более образованные, адаптированные к современным условиям специалисты, знакомые с программным обеспечением.

Вторая важная тема - совместное развитие робототехнических комплексов. "Современная промышленность - это не золотые руки мастеров, а это, как правило, промышленные роботы и искусственный интеллект. И то, что Россия и Беларусь вместе создают робототехнические комплексы, - это большой задел в нашем соревновании с конкурентами", - заявил Антон Атрашкин.

Главным событием деловой программы станет пленарная сессия с участием глав правительств ряда стран. По словам гостя, эти руководители притягивают топ-менеджеров самых разных промышленных компаний.

Участие премьер-министров, по мнению Атрашкина, - это не просто пафос и фотографии для сайта. "В любой стране мира, где бы мы ни работали, и в Республике Беларусь то же самое, эти премьеры привозят с собой бизнес-делегации", - пояснил он. Если на площадке впервые познакомятся бизнесмены из Кыргызстана с бизнесменами из Камбоджи - это и есть то, для чего создана выставка - место встреч, деловых контактов. Участие премьеров притягивает еще больше бизнеса.

Контракты - игра в долгую

Оценивать успех выставки по количеству заключенных контрактов не совсем правильно. "Бывает часто так, что компании знакомятся у нас на "ИННОПРОМ", а контракты заключают иногда через год, иногда через два года. Работа ведь это в долгую", - отметил Атрашкин.

Для организаторов важно, что для бизнесменов всей Евразии "ИННОПРОМ" является местом, где люди знакомятся. "А где они подпишут бумаги - в Минске, в ресторане в Астане или в Москве - для нас, собственно говоря, не важно. Важно, что впервые вот этот маховик контактов закрутился именно на "ИННОПРОМ", - подчеркнул Антон Атрашкин.

Целый ряд совместных проектов будет представлен на выставке. Среди них - медицинские технологии в области протезирования, созданные российскими и белорусскими инженерами, дорожная техника, где двигатели и запчасти являются плодом совместных усилий, технологии в области транспорта, а также атомный проект, который развивается в сотрудничестве умов из России и Беларуси.