День народного единства - молодой праздник, но его роль сегодня заметно меняется на фоне событий, происходящих на геополитической карте. О том, как трансформируется значение этой даты, почему единство остается важным для белорусов, в интервью рассказал политический эксперт Антон Синковец.

По его словам, путь к этому празднику был долгим. Историки, политики и парламентарии вели активный поиск даты, которая устроила бы всех белорусов и была бы действительно оправданной, а не просто цифрой. "Надо сказать, что сегодня мы видим, выходя на улицу, что белорусы этот праздник приняли, полюбили и активно всеми семьями празднуют. Это, наверное, самое главное", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, почему сегодня так важно быть едиными, Синковец предложил взглянуть на проблему иначе. По его мнению, единство не всегда связано с внешней угрозой. "Все, как правило, говорят, что единство - это когда грозит какая-то внешняя опасность. Но на самом деле с политологической и исторической точки зрения это далеко не всегда так. В нашем случае наш кейс совершенно не про это", - подчеркнул он.

Эксперт убежден, что белорусы подошли к точке своего политогенеза, когда сформировались в полноценную нацию - народ политический, со своим смысловым содержанием, наполнением и многовековой историей. Именно это внутреннее самосознание и заставляет быть едиными. "Мы чувствуем себя как народ, как общность единую, которая ставит перед собой определенные цели и готова идти вперед. А внешний контур - это лишь фон, это лишь декорации, которые могут меняться", - пояснил Синковец.

Говоря о примерах единства в других странах, эксперт отметил, что единство единству рознь. Если люди объединяются против кого-то, это одна история, и, к сожалению, именно ее можно наблюдать сегодня на пространстве Европейского союза, где один скандал сменяется другим. "Для Беларуси это не та история. У нас единство для того, чтобы было хорошо нам, нашим гражданам внутри нашей страны. Мы объединяемся для чего? Чтобы построить Национальный исторический музей, чтобы построить Национальную библиотеку, чтобы вместе убрать хлеб, поздравить наших аграриев, которые этот хлеб вырастили и собрали. Для таких позитивных кейсов это другая совершенно история", - сказал он.

На вопрос о том, что лично для него значит единство, политолог ответил, что в первую очередь это спокойствие. "Спокойствие не столько даже за нас, сколько спокойствие за наших детей. И если мы это спокойствие на сегодняшний день смогли обеспечить, значит, мы как раз едины. Это радует меня", - резюмировал Синковец.

Подводя итог, можно сказать: белорусы будут оставаться сильными, если будут следовать своим национальным интересам, а не тем попыткам извне, которые им по-прежнему пытаются навязать.