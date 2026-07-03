Антон Смольский поздравил белорусов с Днем Независимости

Настоящими патриотами страны всегда были и есть спортсмены. Благодаря помощи государства они достигали больших высот на мировой спортивной карте. Биатлон - традиционно вид спорта, который вдохновляет белорусов на большие подвиги.

Целеустремленность к достижению результата, которыми выделялись разные поколения биатлонистов, характерны и нашей стране. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону, не раз показывал себя как чемпион, так и настоящий гражданин.

"День Независимости - это важный праздник для всей страны. Я его сравниваю с днем рождения, только день рождения этот у нашей страны. Зачастую на день рождения, если это у человека, ему дарят подарки. Но самый главный подарок для нашей страны, что мы можем сделать, это развивать ее, работать на перспективу, сделать так, чтобы наша страна была узнаваема, перспективна, уважаема, была хорошим партнером и другом для других стран", - отметил Смольский.

"Поздравляю всех с Днем Независимости. Желаю каждому просыпаться с улыбкой на лице, радоваться жизни, радоваться чистому небу над головой и светлому будущему в нашей стране", - добавил спортсмен.