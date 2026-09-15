Антон Васюкевич: Голос Беларуси в мире пытаются заглушить

Блокировка каналов белорусского радио выглядит как не что иное, как попытка заглушить голос Беларуси. Ситуацию прокомментировал генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио Антон Васюкевич.

"Мы понимаем, что это, скорее всего, происходит на фоне больших геополитических событий, потому что зачистка информационного поля нашей страны такими силовыми методами совершенно четко дает нам понять: голос Беларуси в мире пытаются просто заглушить. Мы не должны там звучать, потому что мы для них очень неудобные. Нам удалось выйти на параметр 461 тыс. подписчиков, люди смотрели наш контент практически из 90 стран мира. В этом году мы немножко переформатировали канал, у нас появилась линейка стриминговых проектов, подкастов, и благодаря этому аудитория стремительно росла. Буквально за последние несколько месяцев аудитория нашего канала по просмотрам в неделю составляла более 2 млн. То есть для радиостанции это очень хороший показатель. Естественно, контент, который мы доводили нашей аудитории, - это белорусская позиция по тем событиям, которые происходят в мире и в нашей стране. Самой главной задачей было представить правдивую, объективную точку зрения на все, что происходит в Беларуси и вокруг нее", - отметил он.