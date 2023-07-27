Антон Хоров: Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин, и этот недуг лидирует в Беларуси

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин, и этот недуг лидирует в нашей стране. Об этом заявил заведующий профильной лабораторией ведущего онкоцентра Беларуси Антон Хоров. О слагаемых успеха в борьбе с этим недугом и других онкозаболеваний говорили сегодня в Белтелерадиокомпании специалисты РНПЦ имени Александрова, отвечая на вопросы женской части коллектива медиахолдинга. Встреча состоялась благодаря первичным организациям Белорусского союза женщин и нацелена на информирование о новых методиках лечения и диагностики.