Визитная карточка этого фристайлиста - прыжки на грани реальности. И если выигрывать Олимпийские игры, то только с рекордом. Но статус мирового лидера автоматически поставил "черную метку", а судейский произвол лишил шанса побороться за титул Пхенчхана. Антон Кушнир в проекте "Наши" - сегодня сразу после "Панорамы".