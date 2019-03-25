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Антон Кушнир в проекте "Наши" - сегодня сразу после "Панорамы"

Визитная карточка этого фристайлиста - прыжки на грани реальности. И если выигрывать Олимпийские игры, то только с рекордом. Но статус мирового лидера автоматически поставил "черную метку", а судейский произвол лишил шанса побороться за титул Пхенчхана. Антон Кушнир в проекте "Наши" - сегодня сразу после "Панорамы".

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