Антон Савичев: Вызвать экономический коллапс в Беларуси не получится

Эксперты высказывают мнение, что вызвать экономический коллапс в Беларуси не получится. Как отметил в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей главный редактор украинского сайта Vesti.ua Антон Савичев, сценарии Запада, которые нам предлагают представители оппозиции, плохо приживаются на постсоветском пространстве. Яркий пример тому - украинский Майдан.



