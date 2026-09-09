Анжелина Сыромятникова: За I полугодие 2026 года построено более 195 тыс. кв. м арендного жилья

Арендное жилье и наращивание объемов его строительства в Беларуси - ориентир. Какие дивиденды страна получит от этой политики, ориентируясь на возведение жилья такого типа, рассказала член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анжелина Сыромятникова в ток-шоу "Экономическая среда".

На сегодняшний день как строительство является драйвером белорусской экономики, так и арендное жилье является драйвером жилищного строительства. За I полугодие 2026 года построено более 195 тыс. кв. м арендного жилья. Толчком для строительства арендного жилья стал указ № 38 от 27 января 2025 года "Об особенностях предоставления и использования арендного жилья", принятый Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Документ дал право органам местной исполнительной власти составлять перечни востребованных профессий в данном регионе.

"Это принесет дивиденды и приведет к развитию экономики регионов, а также к закреплению молодых специалистов, приехавших на первое рабочее место. Молодежь сможет закрепиться в регионе благодаря арендной квартире. Где-то это привлечет опытных специалистов из крупных областных центров, Минска. Им будет предоставлено рабочее место и квартира. Особую привлекательность арендное жилье приобретает в малых городах численностью до 20 тыс. человек населения в связи с возможностью его последующего выкупа при отработке более 10 лет на предприятии", - рассказала гостья ток-шоу.

По ее словам, на государственном уровне также приняты все законодательные акты для стимулирования строительства арендного жилья предприятиями. 24 августа 2024 года белорусский лидер подписал указ № 344 "О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений". В этом случае банки получают право субсидировать и частично погашать проценты по кредитам, расходующиеся предприятием на возведение жилья для своих работников.

Отметим, что в Республике Беларусь законодательно созданы все условия и экономические стимулы для работодателей, необходима лишь активность предприятий, заинтересованных в привлечении кадров и закреплении их на рабочих местах, в решении подобных вопросов.

Что важнее - сроки возведения или технормы. От чего зависит цена квадратного метра. Как белорусские строители завоевывают внешние рынки, рассказали в "Экономической среде".

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