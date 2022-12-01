Апельсины, лимоны, цитроны, бергамот, кумкват и даже помело - лимонарий Ботанического сада приглашает

В самом центре столицы есть такое место, где урожай созревает для красоты, эстетики и яркого солнечного настроения. Это лимонарий Ботанического сада Академии наук. Именно в этот холодный период года здесь интересно наблюдать за цитрусовыми.



Апельсины, лимоны, цитроны, бергамот, кумкват и даже помело. В коллекции ученых около ста сортов. Специалисты работают и над селекцией новых отечественных. Во время такого тропического релакса можно узнать об интересных фактах из истории и ботаники, например, почему цитрусовые называют растениями четырех сезонов.



Самый доступный способ попасть в лимонарий Ботанического сада - это организованные экскурсии, которые проводят здесь постоянно.



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