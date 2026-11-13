АПК Беларуси превратился в высокотехнологичную отрасль

Порядка 12 % ВВП Беларуси сегодня формирует агропромышленный комплекс страны. В нем занято около 230 тыс. человек. За последние 30 лет АПК заметно изменился и превратился в высокотехнологичную, экспортно ориентированную отрасль. В пять раз к 1994 году Беларусь увеличила валовую продукцию. А вот благодаря глубокой модернизации, автоматизации ручного труда и внедрению энергосберегающих технологий потребление топлива, как и количество занятых людей, сократилось.

Минимизировать потери урожая и обеспечить их круглогодичную переработку позволило создание современных зерно- и овощехранилищ, а также роботизированных молочно-товарных комплексов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси:

"Мы сегодня производим более тонны молока и более тонны зерна на каждого жителя. Когда эти цифры называешь на международном уровне, они вызывают восхищение, а вначале даже недоверие: "Разве такое может быть?" Да, может. Мы начали сами для себя выращивать горошек, закатывать сладкую кукурузу, полностью обеспечили себя луком и яблоками, а сейчас пошли и арбузы".

Беларусь сегодня осуществляет поставки продовольствия в более чем 120 стран. Из них около 67 % идет в 75 российских регионов. Крупнейшим после России партнером в ЕАЭС с ежегодным ростом спроса является Казахстан. А вот по линии дальней дуги главным рынком остается Китай.