АПК, промышленность, медицину и туризм будут обсуждать сегодня на Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме

Сегодня продолжится Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, запланировано шесть секционных заседаний, пишет БЕЛТА.

На базе ОАО "БЕЛАЗ" в Жодино состоится заседание секции № 1 на тему "Расширение сотрудничества Беларуси и Узбекистана в области промышленности". Планируется предметно обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере машиностроения, промышленной кооперации, рассмотреть перспективные инновации в городском пассажирском транспорте. Специалисты белорусских предприятий поделятся с узбекскими коллегами информацией о выпускаемой продукции, новинках.

В Минском городском дворце культуры состоится секция № 2 - "Перспективные направления сотрудничества в сфере легкой промышленности". Будут обсуждены вопросы развития кооперационных связей и реализации совместных проектов, обеспечения отрасли сырьем, материалами и квалифицированными кадрами. В рамках секционной программы пройдет ознакомительная экскурсия по производственным цехам ОАО "Камволь". Предполагается подписание ряда коммерческих контрактов, а также протокола о намерениях создания совместного предприятия по выделке овчинно-мехового, каракулево-смушкового, пушно-мехового сырья.

На базе ОАО "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе будет работать секция № 3 - "Укрепление партнерства агропромышленных комплексов Беларуси и Узбекистана". В рамках секции планируется почтить память героев Великой Отечественной войны возложением цветов к мемориальному комплексу "Курган Славы", ознакомиться с организацией работы молочно-товарной фермы, овощекартофелехранилища, посетить выставку продукции ОАО "Озерицкий-Агро". В повестке заседания - актуальные вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса Беларуси и Узбекистана, роли женского труда в развитии сельского хозяйства и сельских территорий, выработка предложений в декларацию I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума.

Центр трансфузиологии Городской клинической больницы № 6 примет заседание секции № 4 - "Медицина и фармацевтика - перспективные направления развития сотрудничества Республики Беларусь и Республики Узбекистан". В повестке - актуальные вопросы сотрудничества в области медицины и фармацевтики, приоритетные направления и перспективные прогнозы развития медицинской науки, достижения и перспективы развития трансфузиологических служб в Беларуси и Узбекистане. Участники ознакомятся с организацией работы Городского центра трансфузиологии, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. По итогам работы секции планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области научной-образовательной и производственной деятельности в сфере медицины и фармацевтики.

На базе Национального детского технопарка будет работать секция № 5 на тему "Реализация партнерства в сфере науки и образования". Будет рассмотрен опыт реализации партнерства в сферах науки и образования и перспективы сотрудничества. Участники ознакомятся с деятельностью Национального детского технопарка, научными проектами учащихся, посетят тематическую выставку и учебные лаборатории. По итогам работы секции будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области науки и образования.

Заседание секции № 6 "Культура и туризм - потенциал взаимных контактов" состоится в Национальном академическом Большой театре оперы и балета. Планируются выступления, посвященные реализации совместных культурных проектов, развитию туризма между Беларусью и Узбекистаном, перспективам развития сотрудничества в сфере музейной деятельности, экспорту образовательных услуг.

6 сентября пройдет ключевое мероприятие I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума - пленарное заседание на тему "Женщины в бизнесе - потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана".