АПК, туризм, водоочистные сооружения и дорожное строительство - 5 июня в фильме АТН "Краснодарский край: море возможностей"

Краснодарский край России заинтересован во взаимном туризме с Беларусью. Здесь у нас большие перспективы, заметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Наша страна интересна историческими местами и своими здравницами, а вот Юг России приглашает белорусов в летний сезон в горы и к морю.

Краснодарский край омывается водами сразу двух теплых морей: Черного и Азовского. Из Минска в Сочи есть прямое авиасообщение. Пока, правда, Белавиа летает раз в неделю, поэтому можно через Москву. Ходит и поезд Минск - Адлер.