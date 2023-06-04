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АПК, туризм, водоочистные сооружения и дорожное строительство - 5 июня в фильме АТН "Краснодарский край: море возможностей"
Краснодарский край России заинтересован во взаимном туризме с Беларусью. Здесь у нас большие перспективы, заметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Наша страна интересна историческими местами и своими здравницами, а вот Юг России приглашает белорусов в летний сезон в горы и к морю.
Краснодарский край омывается водами сразу двух теплых морей: Черного и Азовского. Из Минска в Сочи есть прямое авиасообщение. Пока, правда, Белавиа летает раз в неделю, поэтому можно через Москву. Ходит и поезд Минск - Адлер.
5 июня в вечернем эфире "Беларусь 1" покажет кубанские виноградники. Что за сорта выращивают? Как собирают? И какого игристого в Беларусь хотят поставлять больше? АПК, туризм, водоочистные сооружения, дорожное строительство. Журналисты АТН готовят большой материал из Кубани.
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