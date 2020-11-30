Замкнуть цепочку "от поля до прилавка". Аграрный эксперимент в Витебском регионе

Теперь о реальной работе людей, которая дает конкретные плоды. Речь об аграрном эксперименте в Витебском регионе. Здесь указом президента были созданы крупные объединения. Во главе предприятие-переработчик, а под крылом несколько десятков производителей зерна, молока и мяса. Цель - замкнуть цепочку "от поля до прилавка" и получить максимальную выгоду.



Эффект за 9 месяцев уже внушает оптимизм. А в случае успеха проект станет образцом и для других областей. Ольга Масловская продолжит.



Агрохолдинги: от поля до прилавка



Агропромышленные объединения на севере страны работают уже несколько месяцев. Идею их создания поддержал президент.

Указ за подписью главы государства юридически закрепил деятельность семи холдингов и предоставил им ряд преференций, в том числе и для работников, чтобы заинтересовать в результатах труда.





Указ № 70: преференции для аграриев Витебской области

Селу нужна молодежь, поэтому студентам аграрных вузов - дополнительные стипендии от будущего работодателя. Молодым специалистам - жилье и даже служба в резерве.

Последнее для молодого ветврача Татьяны Корзун неактуально. Другое дело условия труда.



Строительство новых молочно-товарных комплексов

Мечта любого агрария - этот современный молочно-товарный комплекс. Строительные работы завершены, идет монтаж оборудования. Запустят в начале следующего года.



Сейчас в регионе идет строительство нескольких современных молочно-товарных комплексов. Один из самых крупных - в деревне Чурилово. Он рассчитан на 2500 голов. Доить, кормить и даже создавать хорошее настроение буренкам будут роботы.







Развитие собственных сырьевых зон



Значит, молока класса "экстра" у переработчиков Оршанского агропромышленного объединения станет больше. Качественное сырье на вес золота для любого производителя. Еще пару лет назад мощности, к примеру, Оршанского мясоконсервного комбината были загружены на треть. Теперь есть собственная сырьевая зона - это более двух десятков сельхозпредприятий, 150 тысяч гектаров сельхозугодий, почти 70 тысяч голов скота. В развитие сырьевых зон вкладывают много сил. Отремонтировали помещения старого свинокомплекса. Сейчас здесь содержится молодняк. Ферма стала племенным ядром комплектования дойного стада.



Уход и откорм телят под постоянным контролем специалистов. Отсюда и привесы до килограмма в сутки. Кормов полутора-, двухгодичный запас. В сезон сработали хорошо: есть новая техника, не было перебоев с топливом.



АПК Витебской области: показатели растут

