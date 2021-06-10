Аппарат ИВЛ передали Дому ребенка в Минске

Дети паллиативные. Они сегодня особенно нуждаются и в поддержке человеческой и, безусловно, в качественной медицине, оборудовании. Мы рады, что таким образом мы вносим свою лепту в здоровье этих детишек. Будем продолжать дальше.

Андрей Балабин, зампредседателя Белорусского фонда мира