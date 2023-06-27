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Аппарат компьютерной томографии установили в больнице Марьиной Горки
Фокус на развитие региональной медицины в Беларуси. Аппарат компьютерной томографии установили в Центральной районной больнице Марьиной Горки. За смену в новом кабинете могут принимать до 18 пациентов. В перспективе обследования на базе районной больницы будут проводить круглосуточно. Современное оборудование на 64 среза позволит максимально точно ставить диагнозы и принимать оперативные решения в процессе лечения.
Всего в Минской области недавно установили свыше 20 аппаратов КТ. Модернизация продолжается. В Марьиногорской больнице, например, появится газификатор. Закупят также маммограф и эндоскопическое оборудование.
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