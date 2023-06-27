Аппарат компьютерной томографии установили в больнице Марьиной Горки

Фокус на развитие региональной медицины в Беларуси. Аппарат компьютерной томографии установили в Центральной районной больнице Марьиной Горки. За смену в новом кабинете могут принимать до 18 пациентов. В перспективе обследования на базе районной больницы будут проводить круглосуточно. Современное оборудование на 64 среза позволит максимально точно ставить диагнозы и принимать оперативные решения в процессе лечения.