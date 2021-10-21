Аппараты совбезов Беларуси и Казахстана обсудили противостояние новым вызовам и угрозам

Противостояние новым вызовам и угрозам обсудили аппараты Советов безопасности Беларуси и Казахстана. В Нур-Султане с рабочим визитом находится белорусская делегация во главе с Александром Вольфовичем. В первый день в столице Казахстана состоялись двусторонние консультации аппаратов Советов безопасности с участием экспертов двух стран. Основным содержанием повестки дня стали взаимная оценка ситуации в области безопасности в регионе, обмен опытом по вопросам национальной безопасности, проблематика противостояния новым вызовам и угрозам, особенно их гибридным формам, а также перспективы двустороннего сотрудничества. Сегодня в рамках визита запланирован и ряд встреч.