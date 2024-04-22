Реки и водоемы выходят из берегов, на скоростных трассах размывает полотно, а деревья гнутся под тяжестью снежных шапок. Апрель продолжает испытывать всех на прочность, демонстрируя свой суровый и контрастный характер.

Сегодня снегом накрыло Гродненский регион - водителям пришлось справляться с заносами на дорогах, а энергетикам - оперативно устранять последствия обрывов линий электропередачи. На юге же страны обострилась паводковая ситуация - прибрежные территории затоплены в ряде районов Гомельской области. Точечно случаи зафиксированы в Брестской и Минской областях.

Надолго ли циклон задержится в Беларуси? Метео- и новостная сводка о разгуле стихии - у Ильи Цветкова.

150-й километр дороги Р28 этой ночью буквально превратился в «подводную» магистраль. Бурный поток смыл часть асфальтового покрытия и разрушил обочину. Причина - прорыв дамбы вблизи деревни Пасынки Мядельского района.

Работы по ликвидации последствий начались сразу. На месте действия координировала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как только поток воды уменьшился, экскаваторы стали снимать старое полотно и подсыпать дорогу до прежнего уровня. На время движение транспорта было организовано по одной полосе.

На участке в данный момент задействовано три единицы спецтехники, работает более 10 человек. Задача - устранить повреждения в сжатые сроки, но погода вносит свои корректировки - засыпать песок и выравнивать уровень полотна приходится в снегопад и проливной дождь. Помогают сотрудники ГАИ. Они объясняют водителям, как проехать в объезд.

На данный момент знак "Объезд" с этого участка автодороги снят, обе полосы открыты, движение запущено по временному покрытию. В ближайшее время здесь полностью заменят асфальт.

Уровень воды на Припяти вблизи Петрикова на 20 см превышает опасную высокую отметку. По данным МЧС, отмечаются затопления прибрежных территорий в ряде районов Гомельской области и в Брестской области.

А на западе страны - настоящее возвращение в зиму. Часть Гродненского региона сегодня накрыла метель.

Энергетики Гродненской области оперативно восстанавливали электроснабжение. Наиболее массовые отключения из-за налипания мокрого снега на провода фиксировались в Ивьевском и Вороновском районах.

Штормовой ветер, дождь, мокрый снег - все это в нашу страну принес новый циклон с Брянской области. В итоге апрель уже зарекомендовал себя максимально контрастным. От плюс 27 в начале месяца до заморозков и метели в конце.

Во второй половине апреля установилась холодная погода. Часто осадки выпадают в виде дождя и мокрого снега. Снег в это время бывает относительно раз в два-три года. Анна Самофалова,начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии