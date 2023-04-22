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Апрельская традиция и нужное для страны дело - как прошел субботник в регионах Беларуси
Экологический марафон сегодня охватил всю страну. С особыми чувствами гордости и долга памяти на уборку вышли жители Бреста. Порядок наводили в легендарной крепости на Кобринском укреплении. Там подготовили к реставрации территорию казармы 125-го стрелкового полка. На этот проект пойдет часть собранных на субботнике денег. А вторую половину потратят на реконструкцию мемориального комплекса "Озаричи" в Гомельской области. Там сегодня тоже кипела работа. На Витебщине благоустраивали корпус кадетского училища. А в Могилеве местом массовой уборки стал новый медицинский объект. Эмоции полезного выходного собрала Мария Тройнич.
Мемориальный комплекс "Озаричи". Долгие годы это место хранит память об одной из самых трагичных страниц в истории Беларуси. Всего за 10 дней здесь погибли тысячи людей. Они жили прямо на улице: голод, холод, эпидемия тифа, мины и колючая проволока вокруг. Фашисты устроили здесь настоящий ад на земле.
Денис Езерский,начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома: Это страшное место для истории Великой Отечественной войны.
Половина средств, собранных во время субботника, уйдет на реконструкцию территории. Уже осенью скульптурная композиция превратится в масштабный мемориальный комплекс. Появятся новые памятники, а еще откроется музей, фундамент для которого залили сегодня.
Благоустройство в Брестской крепости
Вторую половину денег потратят на еще одно значимое для каждого белоруса место: Брестскую крепость. Там сегодня тоже прошел субботник. Он собрал молодежь, пограничников и неравнодушных к истории подвига горожан.
На Кобринское укрепление удар врага обрушился буквально в первые минуты Великой Отечественной. Здание 125-го стрелкового полка помнит войну. Стены до сих пор в отметинах от пуль.
После ремонта в здании откроют республиканский молодежный патриотический центр. Он станет продолжением уже существующего областного центра. Школьники со всех уголков страны получат возможность прикоснуться к истории подвига: будут ходить на экскурсии, изучать топографию и строевую подготовку.
Алеся Засимович, жительница г. Бреста: Рады, что мы именно на этой территории, благоустраиваем ее здесь. Потому что все-таки территория священная для нашей страны, нашего народа.
Каждый раз, когда дети сюда приезжают, мы стараемся проводить с ними занятия по гражданско-патриотическому воспитанию, потому что само место показывает им, что такое герой, что такое подвиг, что такое верность Отечеству.
Еще одним массовым местом субботника в Бресте стал парк Воинов-интернационалистов. В ближайшее время его тоже ждет реконструкция.
В Гродненской области навели порядок в местах воинских захоронений
Небольшая деревушка Запурье на самой границе с Литвой стала одним из многочисленных мест проведения республиканского субботника в Гродненской области. Здесь находится памятник местным жителям, расстрелянным фашистами в годы Великой Отечественной войны. Символично, что привести в порядок мемориал приехали сотрудники Гродненской областной прокуратуры. Они же в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа по крупицам восстанавливали все обстоятельства жуткого преступления, совершенного здесь захватчиками.
Сегодня мы не могли не участвовать и приехали сюда, чтобы навести порядок в этом знаковом месте. По материалам уголовного дела, по показаниям свидетелей, немецко-фашистские захватчики согнали в два дома все мирное население, именно мирное население, другого здесь не было, и, выводя группами лиц, кто попадался, подвергали расстрелу.
Трагедия произошла в сентябре 1943-го. Фашисты расстреляли 48 местных жителей. Самому младшему из них было всего 6 месяцев.
А в Могилеве благоустраивали новый объект: территорию инфекционного корпуса первой больницы. Этот проект - большой шаг в развитии региональной медицины. Боксированные палаты, разделение потоков и пациентов, современная система очистки воздуха и весь спектр обследований и лечения. Инфекционный корпус рассчитан почти на 200 мест. Сегодня на территории этого социально важного объекта за несколько часов высадили целый парк.
Трудимся на благо нашего нового корпуса. А в целом приятно поработать и физически. И настроение, и свежий воздух. Со временем мы здесь увидим огромный лесопарк с цветущими деревьями и радостными лицами сотрудников и наших пациентов.
Субботник в Полоцке
Толокой наводили порядок и в древнем Полоцке. Одна из знаковых локаций - территория Верхнего замка. В исторической части города построили новые корпуса Полоцкого кадетского училища. Уже в следующем учебном году здесь начнутся занятия, а пока время благоустроить зеленую зону и расставить мебель в классах.
У кадетов сегодня много помощников. В их числе работники Центральной избирательной комиссии Беларуси во главе с Игорем Карпенко. Участники субботника заливают фундамент, на котором будет установлен памятник военному летчику, Герою Беларуси Никите Куконенко. Выпускник Полоцкого кадетского училища погиб в мае 2021-го вместе с коллегой Андреем Ничипорчиком. Экипаж отвел неисправный самолет от жилого микрорайона Барановичей. Лейтенанту Куконенко было 22 года.
Человек, который учился в этом кадетском училище, который будет примером для этих мальчишек, девчонок, которые здесь учатся. И, наверное, этот памятник должен напоминать, что самое высокое звание - это звание человека.
Всего к общему делу присоединились около трех млн белорусов. Планируют собрать больше 12 млн рублей. Чистота - часть нашего менталитета. И то, с каким настроением люди выходили на уборку, это подтверждает. Стремление к порядку, созидание и любовь к Родине - вот те ценности, которые объединяли и будут объединять белорусов.
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