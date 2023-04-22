Апрельская традиция и нужное для страны дело - как прошел субботник в регионах Беларуси

Экологический марафон сегодня охватил всю страну. С особыми чувствами гордости и долга памяти на уборку вышли жители Бреста. Порядок наводили в легендарной крепости на Кобринском укреплении. Там подготовили к реставрации территорию казармы 125-го стрелкового полка. На этот проект пойдет часть собранных на субботнике денег. А вторую половину потратят на реконструкцию мемориального комплекса "Озаричи" в Гомельской области. Там сегодня тоже кипела работа. На Витебщине благоустраивали корпус кадетского училища. А в Могилеве местом массовой уборки стал новый медицинский объект. Эмоции полезного выходного собрала Мария Тройнич.

Мемориальный комплекс "Озаричи". Долгие годы это место хранит память об одной из самых трагичных страниц в истории Беларуси. Всего за 10 дней здесь погибли тысячи людей. Они жили прямо на улице: голод, холод, эпидемия тифа, мины и колючая проволока вокруг. Фашисты устроили здесь настоящий ад на земле.

Денис Езерский,начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома: Это страшное место для истории Великой Отечественной войны.

Половина средств, собранных во время субботника, уйдет на реконструкцию территории. Уже осенью скульптурная композиция превратится в масштабный мемориальный комплекс. Появятся новые памятники, а еще откроется музей, фундамент для которого залили сегодня.

Благоустройство в Брестской крепости

Вторую половину денег потратят на еще одно значимое для каждого белоруса место: Брестскую крепость. Там сегодня тоже прошел субботник. Он собрал молодежь, пограничников и неравнодушных к истории подвига горожан.

На Кобринское укрепление удар врага обрушился буквально в первые минуты Великой Отечественной. Здание 125-го стрелкового полка помнит войну. Стены до сих пор в отметинах от пуль.

После ремонта в здании откроют республиканский молодежный патриотический центр. Он станет продолжением уже существующего областного центра. Школьники со всех уголков страны получат возможность прикоснуться к истории подвига: будут ходить на экскурсии, изучать топографию и строевую подготовку.





Алеся Засимович, жительница г. Бреста: Рады, что мы именно на этой территории, благоустраиваем ее здесь. Потому что все-таки территория священная для нашей страны, нашего народа.

Каждый раз, когда дети сюда приезжают, мы стараемся проводить с ними занятия по гражданско-патриотическому воспитанию, потому что само место показывает им, что такое герой, что такое подвиг, что такое верность Отечеству. Ольга Бурак, методист филиала "Молодежный патриотический центр" Брестского государственного областного центра молодежного творчества

Еще одним массовым местом субботника в Бресте стал парк Воинов-интернационалистов. В ближайшее время его тоже ждет реконструкция.

В Гродненской области навели порядок в местах воинских захоронений

Небольшая деревушка Запурье на самой границе с Литвой стала одним из многочисленных мест проведения республиканского субботника в Гродненской области. Здесь находится памятник местным жителям, расстрелянным фашистами в годы Великой Отечественной войны. Символично, что привести в порядок мемориал приехали сотрудники Гродненской областной прокуратуры. Они же в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа по крупицам восстанавливали все обстоятельства жуткого преступления, совершенного здесь захватчиками.





Сегодня мы не могли не участвовать и приехали сюда, чтобы навести порядок в этом знаковом месте. По материалам уголовного дела, по показаниям свидетелей, немецко-фашистские захватчики согнали в два дома все мирное население, именно мирное население, другого здесь не было, и, выводя группами лиц, кто попадался, подвергали расстрелу. Александр Жуков, прокурор Гродненской области

Трагедия произошла в сентябре 1943-го. Фашисты расстреляли 48 местных жителей. Самому младшему из них было всего 6 месяцев.

А в Могилеве благоустраивали новый объект: территорию инфекционного корпуса первой больницы. Этот проект - большой шаг в развитии региональной медицины. Боксированные палаты, разделение потоков и пациентов, современная система очистки воздуха и весь спектр обследований и лечения. Инфекционный корпус рассчитан почти на 200 мест. Сегодня на территории этого социально важного объекта за несколько часов высадили целый парк.

Трудимся на благо нашего нового корпуса. А в целом приятно поработать и физически. И настроение, и свежий воздух. Со временем мы здесь увидим огромный лесопарк с цветущими деревьями и радостными лицами сотрудников и наших пациентов. Ольга Язубец, заведующая инфекционным приемным отделением Могилевской больницы № 1

Субботник в Полоцке

Толокой наводили порядок и в древнем Полоцке. Одна из знаковых локаций - территория Верхнего замка. В исторической части города построили новые корпуса Полоцкого кадетского училища. Уже в следующем учебном году здесь начнутся занятия, а пока время благоустроить зеленую зону и расставить мебель в классах.

У кадетов сегодня много помощников. В их числе работники Центральной избирательной комиссии Беларуси во главе с Игорем Карпенко. Участники субботника заливают фундамент, на котором будет установлен памятник военному летчику, Герою Беларуси Никите Куконенко. Выпускник Полоцкого кадетского училища погиб в мае 2021-го вместе с коллегой Андреем Ничипорчиком. Экипаж отвел неисправный самолет от жилого микрорайона Барановичей. Лейтенанту Куконенко было 22 года.

Человек, который учился в этом кадетском училище, который будет примером для этих мальчишек, девчонок, которые здесь учатся. И, наверное, этот памятник должен напоминать, что самое высокое звание - это звание человека. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси