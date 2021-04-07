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Апрельский снегопад в Браславе

В Минске зафиксированы заморозки и снег. Погода начала портиться уже сегодня ночью. Минус 2 утром и апрельский снегопад как результат.

Вот так сейчас, например, в Браславе - это север страны (видео).

Синоптики уверяют: такая погода продержится недолго, и к выходным опять потеплеет. Хочется верить, что уже окончательно.

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