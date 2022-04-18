Апрельское полнолуние - действительно ли Луна розового цвета?

Пользователи Сети делятся красочным астрономическим событием - "розовой" Луной. Апрельское полнолуние получило свое название отнюдь не из-за цвета. Американские индейцы называли явление именно так, поскольку оно совпадает с цветением розового флокса. К слову, астрологи называют нынешнее полнолуние благоприятным. Спутник Земли может указать верный путь в любви, делах и работе.