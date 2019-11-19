Апсейл и кросс-сейл побуждают покупателя приобрести более дорогую версию товара в супермаркете

В народе есть поговорка: "Дай палец, тебе и руку откусят". Как мне кажется, по такому принципу работают техники продаж маркетологов под названием апсейл и кросс-сейл. Заморские слова, конечно. Но сегодня мы во всем разберемся.



Пришли вы в магазин, чтобы купить, скажем, сдобу к чаю. А вам предлагают пироги, конфеты, шоколад или вот такие торты шикарные - это и есть апсейл.



Другими словами, покупателей хотят побудить приобрести улучшенную или более дорогую версию того товара, который он покупает.



Рядом с конфетами чаще всего будут продаваться чай или кофе, рядом с мясом - приправы или соусы, а рядом с пивом - чипсы, рыбка и даже бокалы.



Апсейл и кросс-сейл - а в народе допродажи - есть сейчас везде.



В мебельном рядом с диваном будут продаваться пледы, подушки, вазоны, салфетки.



Хотите купить мясо, а там вам на глаза попадаются сковородки и ножи, заказываете пиццу - вам предлагают добавить сыра или грибов за отдельную плату.







Апсейл - это такой инструмент маркетинга, который вас заставляет купить товар намного лучше, чем вы планируете купить. Вы сталкивались с такой ситуацией, когда приходите покупать мобильный телефон той или иной марки, к вам подходит консультант и "включает" этот инструмент, начинает вам рассказывать, что есть вот такой-то продукт, он намного лучше. Вы потратите на 100 долларов дороже, но он новее намного, зачем вам этот старый.



Кросс-сейл - это также важный инструмент маркетинга, когда при покупке того же телефона вам предлагают купить, например, со скидкой 50 процентов наушники. Это может увеличить чек дополнительно. Есть еще инструмент - кобрендинг. Это разные компании объединяются для того, чтобы у них было взаимное сотрудничество, когда при заправке авто вам дают скидку 50 процентов в аквапарк. Это три инструмента, которые вас заставляют лояльнее относиться к бизнесу.



Не стоит бояться всех этих инструментов, это не всегда какой-то обман и жажда нажиться. Потребитель - очень чуткий человек. Если он сразу почувствует какой-то обман, ему не нравится, он больше сюда никогда не придет. Никакая реклама, никакие инструменты не заставят его вернуться, поэтому маркетологи - очень умные люди, и никогда они не будут делать так, чтобы клиент от них отвернулся, они будут делать так, чтобы клиент приходил к ним еще и еще.







Оба эти метода допродаж, как говорят специалисты, призваны помочь нам с вами получить все, что нужно. А продавцу, соответственно, извлечь максимальную прибыль. Это и есть результат, на который направлены все силы маркетологов.



От чего зависит лояльность покупателей? От улыбки на лице продавца, от приятных бонусов и подарков со стороны магазина, от умелых действий маркетологов.



Несмотря на то, что используются уловки маркетологов, покупатель все же остается в плюсе!



"Белорусское времечко" с заботой о вас!



