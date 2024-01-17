Аптечки нового образца представили в Минздраве Беларуси

Остались бактерицидные пластыри, бинты, а также марлевые салфетки и, что касается автомобильных аптечек, индивидуальный перевязочный пакет. Он был туда помещен из-за удобства взамен ваты. Также добавлено так называемое аварийное одеяло - накидка, которая помогает как при жаре, так и в холодное время года. Например, если водитель на трассе с малым количеством автомобилей заглох и у него при этом не работает телефон, это одеяло позволит в течение нескольких часов дожидаться помощи и не замерзнуть. Также добавили новые ножницы: те, которые были ранее, не позволяли разрезать при необходимости одежду и ремень безопасности в случае его заклинивания.

Дмитрий Альховик, главврач Республиканского центра организации медицинского реагирования

