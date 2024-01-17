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Аптечки нового образца представили в Минздраве Беларуси
В Минздраве сегодня представили аптечки нового образца для комплектования транспортных средств и для организаций. Специалисты ведомства рассказали об особенностях и показали содержимое. 12 наименований медсредств по-прежнему обязательны для автомобилистов, а вот сама номенклатура доработана. Учтены пожелания водителей. Аптечка стала удобнее.
Остались бактерицидные пластыри, бинты, а также марлевые салфетки и, что касается автомобильных аптечек, индивидуальный перевязочный пакет. Он был туда помещен из-за удобства взамен ваты. Также добавлено так называемое аварийное одеяло - накидка, которая помогает как при жаре, так и в холодное время года. Например, если водитель на трассе с малым количеством автомобилей заглох и у него при этом не работает телефон, это одеяло позволит в течение нескольких часов дожидаться помощи и не замерзнуть. Также добавили новые ножницы: те, которые были ранее, не позволяли разрезать при необходимости одежду и ремень безопасности в случае его заклинивания.
На выпуск аптечек нового образца производители полностью должны перейти до 1 января 2025 года. А использовать старые аптечки автомобилисты смогут до окончания их срока годности.
Что касается аптечек первой помощи, которые должны быть на каждом предприятии, в них 23 наименования медизделий и лекарственных препаратов.
В аптечке есть пластыри, салфетки, бинты, индивидуальные перевязочные пакеты, каптоприл, валидол, лоратадин, сальбутамол, также включен тонометр.
Аптечка формировалась, исходя из наиболее часто получаемых травм на производстве. Переходный период аналогичен переходному периоду аптечек для оснащения транспортных средств.