Арахамия назвал главное требование, которое выдвигала Россия в ходе переговоров с Украиной в 2022 году

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией, рассказал, что весной 2022 года российская делегация предлагала закончить войну, если Украина откажется вступать в НАТО.

"Они действительно почти допоследнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот",-заявилАрахамия

Отвечая на вопрос, почему представители Украины не приняли это предложение, Арахамия сказал, что для этого пришлось бы менять Конституцию, где прописано, что Украина собирается стать членом НАТО.

Позже, российско-украинские переговоры в Стамбуле, проходившие в марте 2022 года, по сути, прекратили британцы. И об этом, не стесняясь, рассказал Арахамия.

Народный депутат вспоминает, что когда переговорная группа вернулась из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мывообще не будем с ними ничего подписывать. "И давайте будем просто воевать", - заявил он.