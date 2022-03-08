Арапова: Сегодня Китай - ключевой экономический партнер России и Беларуси

Большинство экспертов сходятся во мнении, что именно Пекин на краткосрочную и долгосрочную перспективу может стать ключевым бенефициаром всего того, что сейчас происходит. Следовательно, и Беларуси, и России необходимо диверсифицировать свои экономики. Такое мнение высказала директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.



Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России:

Нас отрезают от западных источников финансирования, нам блокируют допуск к корреспондентским счетам, практически в режиме реального времени происходит открытие корреспондентских счетов в китайских банках. Это первое. Второе: возникают сложности с грузоперевозками. Все прекрасно понимают, что транзит между Европой и Азией никуда не денется, территория у России огромная, и в любом случает этот контейнерный поток нужно будет обслуживать. Если вдруг на этом направлении будет усиливаться санкционная эскалация, то очень высоки шансы, что часть освобождающегося рынка по обслуживанию контейнерных перевозок будет занята китайскими компаниями. Третий момент: сейчас и Россия, и Китай на протяжении долгого времени заинтересованы в том, чтобы постепенно снижать долю транзакций в долларах и евро и наращивать долю взаимных расчетов в национальной валюте. У нас есть двухсторонние соглашения, и я думаю, что оно [сотрудничество] будет расширяться, и доля юаней и рублей во взаимных расчетах будет расти. То есть по разным направлениям Китай потенциально может выиграть, и он понимает, что есть определенные ниши, которые сейчас высвобождаются.