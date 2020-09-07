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Арбузный салат
Возьмем:
- 300 граммов арбуза,
- горсть черри,
- половину красного лука,
- 100 граммов сыра фета,
- свежий базилик,
- оливковое масло,
- бальзамический уксус.
Арбуз нарезаем кубиками размером примерно 2 на 2 см. Удаляем косточки.
В
одном стакане, наполненном мякотью арбуза, содержится 20 процентов дневной нормы витаминов А и С, необходимые человеку органические кислоты, кальций, натрий, магний и другие минералы, а также больше ликопина, имеющего антиоксидантные свойства, чем в каком-либо другом фрукте или овоще.
Черри разрезаем пополам. Красный лук нарезаем на полукольца, хорошенько сбрызгиваем бальзамическим уксусом и оставляем промариноваться пару минут. Фету нарезаем произвольно, кто как любит. На порционную тарелку кладем помидоры, арбуз и сыр. В маринованный лук добавляем оливковое масло, перемешиваем и поливаем смесью салат. Солим и перчим по вкусу. Подаем, украсив ароматными листиками базилика.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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