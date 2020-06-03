3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Арбузы в промышленных масштабах. Аграрии Могилевской области пошли на эксперимент
Высажены в грунт свыше 60 тысяч саженцев бахчевой культуры. Они выращены в теплицах сельхозпредприятия "Рассвет" Кировского района. Общие площади посевов - 10 гектаров. Специальная техника и технология возделывания разработана белорусскими учеными. Она позволяет получать вполне весомые урожаи арбузов в условиях нашего климата - до 100 центнеров с гектара.Прохладные ночи в Беларуси позволят сохранить сладость ягоды. Первый урожай экологически чистых арбузов ждут уже в августе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП