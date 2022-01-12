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Арчаков: Все белорусские бойцы, которые сейчас находятся в Казахстане, вернутся домой
Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, выполняя поставленные задачи, действовал профессионально и уверенно - такую оценку работе наших военных дал заместитель госсекретаря Совета безопасности нашей страны. Владимир Арчаков отметил, что абсолютно все белорусские бойцы, которые сейчас находятся в Казахстане, вернутся домой.
Прокомментировал Владимир Арчаков и ситуацию на границе, а также очереди в пунктах пропуска. Он обозначил, что проблемы формируются на внешнем контуре, Беларусь всегда ответственно относилась к своему транзитному положению. В стране создана целая сеть отстроенных и модернизированных пунктов таможенного оформления, но, несмотря на это, есть и обратная сторона вопроса.
Как подчеркнул Владимир Арчаков, в представлении Беларуси, таможенная служба и граница - это внешняя торговля, движение вперед, а не стены, стремление вместе, по-партнерски работать над развитием экономик наших стран. Остается надеяться, что здравый смысл у наших соседей рано или поздно восторжествует.