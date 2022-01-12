Арчаков: Все белорусские бойцы, которые сейчас находятся в Казахстане, вернутся домой

Прокомментировал Владимир Арчаков и ситуацию на границе, а также очереди в пунктах пропуска. Он обозначил, что проблемы формируются на внешнем контуре, Беларусь всегда ответственно относилась к своему транзитному положению. В стране создана целая сеть отстроенных и модернизированных пунктов таможенного оформления, но, несмотря на это, есть и обратная сторона вопроса.