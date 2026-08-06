Арендное жилье и достойные зарплаты: как государство помогает молодежи закрепиться на селе

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Чтобы каждый маленький город, райцентр или село жили и развивались нужно, чтобы там оставалась молодежь. Она и генератор идей, и быстрый проводник новых решений в различных сферах.

Почти 60 тыс. молодых специалистов пришли на свои первые рабочие места в 2026 году. Обязательная отработка от двух лет, после учебы на бюджете, и до пяти, если было целевое направление. При этом каждый четвертый выпускник - инженер. 10 % - это специалисты аграрного сектора, медики и педагоги.

Проехав по регионам Беларуси, мы посмотрели, как применяет свои знания молодежь на практике, хочет ли она после отработки остаться на своем первом месте трудового стажа.

Александра закончила Брестский госуниверситет и сейчас работает в школе в агрогородке Большие Мотыкалы педагогом-психологом. Попала по распределению. Места знакомые. Малая Родина недалеко - в Каменецком районе.

Александра рассказала, что здесь ее встретили радушно. Большим плюсом стала и активность школы после основных уроков, ведь юный педагог - участник Республиканского строительного трудового проекта Всебелорусской молодежной стройки "Патриотический центр". Она и своих учеников тоже привлекает к интересной работе. Руководство это поддерживает.

"Молодые специалисты стараются. Они целеустремленнные, активные. Они часто берутся за любое дело, не всегда получается, но желание их похвально. Мы оказываем им различную поддержку, чтобы они почувствовали уверенность и двигались вперед", - отметила директор средней школы аг. Большие Мотыкалы Ирина Трофимова.

Директор помогла с документацией, чтобы решить и квартирный вопрос. В сентябре 2025 года Александра пришла на свое первое рабочее месте и уже в январе 2026 года получила долгожданную арендную квартиру.

Вопросам закрепления молодых специалистов на селе Комитетом госконтроля уделяется самое пристальное внимание. Тем более пошаговая система, как это сделать - есть. Это и арендное жилье, институт наставничества, различного рода доплаты и выплаты молодым специалистам, те же, например, льготные кредиты на строительство и покупку жилья. И все это работает, но сбои случаются.

"Комитетом устанавливаются фактыне совсем бережного отношения работодателя к пребывающим молодым кадрам. Например, предоставление первого рабочего места не по той квалификации, которую получил молодой специалист и ряд других проблемных моментов, когда Комитету приходится вмешиваться, реагировать и восстанавливать справедливость", - отметил начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Брестской области Александр Бычковский.

Президент Беларуси не раз отмечал: чтобы молодежь оставалась жить и работать в сельской местности, необходимо создавать для этого условия.

Михаил Бутручук среди тех, кто взял целевое направление, отучился в Брестском медицинском колледже и с августа 2025 года работает помощником врача в амбулатории в агрогородке Знаменка.

"Когда я брал целевое, оно было на всю область, то есть я не знал, куда я попаду работать. Это решалось на распределении в конце обучения. Я хотел в район, ближе к Бресту, в целом так и получилось", - рассказал помощник врача Знаменской врачебной амбулатории Михаил Бутручук.

Обслуживает эта амбулатория 1,3 тыс. человек. В день на прием приходят от 20 до 40. Зимой болеющих больше. Принимают врачи и до 60 пациентов. Карты им быстро находит Галина Герасимчук, сама когда-то тоже приехала молодым специалистом в эти края.

Михаил, как молодой специалист живет совсем рядом с амбулаторией в арендной двухкомнатной квартире. Это новостройка в агрогородке.

Рабочий график 8:00 до 17:00. В кабинете Михаила есть все самое необходимое: кардиограф, аппараты измерения глазного и артериального давления, ростомер, весы. "Я отработал год, впереди еще два. Я планирую оставаться и дальше здесь. Это хорошее рабочее место, есть жилье рядом", - поделился Михаил Бутручук.

Новая пятиэтажка в Шклове построена в том числе и для молодых специалистов, которые работают в сельхозорганизациях. Ольга Брикин родилась в этих местах, училась в Минске, вернулась на родину. Здесь познакомилась с мужем, а теперь семья пополнилась двумя дочками. Семья заехала в новую трехкомнатную арендную квартиру буквально два месяца назад.

"Большой город не для нас. Мы любим, чтобы было спокойно, тихо, уютно", - отметила помощник завскладом агрохолдинга "купаловское" ЗАО "Большие Славени" Ольга Брикин.

Еще бы! Работодатель позаботился не только о просторной квартире для молодой семьи, но и о мебели, ведь сразу все купить непросто. 20 квартир в новом доме уже с новоселами, остальные ждут своих хозяев. Рядом с домом есть отличная детская и спортивная площадки.

Муж Ольги Брикин работает в том же сельхозпредприятии главным инженером. Зимой и весной отвечает за подготовку техники. Летом, пока горячая уборочная пора, сел за руль комбайна. Это и возможность подзаработать, и помочь родному предприятию. Окончил сельхозакадемию в Горках. Работы на селе не боится, с ней знаком с детства. Приехал по распределению и остался.

Еще у одной молодой семьи в Шкловском районе в агрогородке Городище есть целый арендный дом, рядом и сад. Дом, кстати, электрический, быстро нагревает комнаты до нужной температуры. Семья Быковых - первые его жители. Александр окончил Горецкую сельхозакадемию по целевому направлению, отвечает за работоспособность техники.

"Все устраивает, зарплата достойная, дом дали новый. Когда у меня заканчивалась отработка, пришел новый директор и предложил остаться, он же и дом предложил, чтобы не нужно было квартиру снимать", - рассказал инженер ОАО "Новогородищенское" Александр Быков.

Супруга Александра сейчас в декретном отпуске. Сама она из Бобруйска, в агрогородок приехала на отработку. Познакомилась с мужем и осталась. Жили немного в общежитии, потом снимали квартиру, а сейчас обустраивают свои квадраты. Валерия - ветврач, окончила Витебскую ветеринарную академию, уже думает о новых возможностях для своего профессионального развития. Руководство ее только поддерживает. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".