Арендное жилье в Минске застройщики обязаны сдавать с мебелью и техникой

Минск практически отказался от новых крупных площадок и делает ставку на точечную застройку. При этом уделяется внимание выполнению социальных обязательств - начинают строительство большого жилого района Зеленый Бор в Партизанском районе.



Во Фрунзенском районе застраивают микрорайон Масюковщина. Запланировано возвести 260 тыс. кв. м арендного и социального жилья.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района г. Минска: "Сегодня мы уже сдали два жилых дома. В этом году планируется еще пять домов к вводу: два в третьем квартале и три в четвертом. Здесь создается вся инфраструктура параллельно со строительством жилья. Здесь и необходимые условия для воспитания, для обучения. И, безусловно, система здравоохранения. Мне кажется, что сегодня современное жилье уже отвечает всем тем требованиям, которые необходимы для граждан, в том числе и детские объекты для развлечения, отдыха, ну и безопасного времяпрепровождения".

Что касается арендного жилья - требования к застройщикам изменились: они обязаны сдавать квартиры под ключ - с полной отделкой, мебелью и бытовой техникой.