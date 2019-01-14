Арендное жилье. "На контроле Президента" в среду после "Панорамы"

Уже в этом году в Беларуси может появиться единый учет всего жилищного фонда. Документ объединит 113 000 объектов. Это все коммерческие дома и квартиры. Будущий законопроект сейчас находится на согласовании в Администрации Президента. Стоит отметить, Глава государства не единожды возвращался к теме арендного жилья. Одно из поручений Президента - скорректировать программы жилищного строительства, и доля жилья в аренду должна стать более весомой.