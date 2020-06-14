Арендное жилье позволяет работникам бюджетной сферы жить в полноценной квартире и с контрактом на 5 лет

Квартирный вопрос всегда стоит ребром. Не успел построиться, как пора думать о жилье для детей. И, кажется, вот бы взять перерыв, чтобы хоть пару лет не снимать, не платить кредит, а просто подкопить или, в конце концов, решить и другие вопросы.Таким вариантом для многих белорусов уже стало арендное жилье. Оно как раз позволяет работникам бюджетной сферы жить в полноценной квартире, только не за 300 долларов в месяц. И с контрактом на 5 лет.







О тех, кто воспользовался такой возможностью, Юлия Гризунт. Семейная реликвия повидала не одну квартиру. И вот уже почти 2 года стоит здесь - в комнате, которой предстоит стать спальней. Пока в арендной квартире семья Гордейчук делает ремонт. Перед молодой семьей встал непростой вопрос - покинуть очередь на свою квартиру, где они стоят уже 10 лет, и переехать в арендную или на неопределенный срок оставаться в ожидании. Выбрали первый вариант. И ни разу не пожалели.







Татьяна Сея проработала учительницей всю сознательную жизнь. Жила с родителями и о своем жилье не думала, пока мамина квартира не стала слишком мала для двух семей. Построиться было практически невозможно и долго. Выселяться надо было прямо сейчас. В исполкоме учительнице предложили написать заявление на арендное жилье. И вот уже 6 лет, как Татьяна с мужем живут на Пушкинской, рядом с работой.



