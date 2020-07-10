3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Арендное жилье в проекте "На контроле Президента". Завтра после "Панорамы"
В этом году в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего в Брестской и Минской областях и самой столице. Плюс проведут ревизию 10 тысяч пустующих помещений. В целом тенденция строить больше - и особенно в регионах - сохраняется. В приоритете на получение таких квартир - врачи, учителя и работники культуры, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий.
О государственных квадратных метрах в наем смотрите в проекте "На контроле Президента. Арендное жилье". Завтра после "Панорамы".
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
Эксперт о Беларуси: Небольшая страна вносит большой вклад, пока крупные государства бездействуют
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов