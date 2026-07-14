Арина Соболенко открыла новые теннисные корты в Минске

14 июля первая ракетка мира Арина Соболенко подарила настоящее чудо юным белорусским спортсменам. Помимо тигриного заряда мотивации, лидер мирового рейтинга торжественно открыла теннисные корты рядом со своей родной 86-й школой.

Корты носят имя Арины Соболенко и вдохновлены ее характером. Пользоваться ими будут молодые теннисисты и любители тенниса.

Свои первые шаги четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" делала именно в Минске. Арина Соболенко провела мастер-класс для юных дарований СДЮШОР "Смена". Поделилась профессиональными советами, ответила на вопросы и наверняка зажгла не одну детскую мечту.

Возвращение в родную школу, призналась первая ракетка мира, вызвало у нее особые эмоции. "Столько хороших воспоминаний, столько вдохновляющих эмоций и радости. Очень рада снова оказаться дома, пообщаться с друзьями, которых давно не видела, побывать в школе, где все начиналось и где мне в свое время очень сильно помогли", - сказала спортсменка.

Подобные встречи, по словам теннисистки, вдохновляют не только детей, но и ее саму.

Участники торжественного открытия также смогли получить личный автограф первой ракетки мира. Поболеть за Арину в ближайшее время можно будет на турнире в Торонто, который стартует 2 августа.