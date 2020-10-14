Арина Пехтерева - героиня нового мини-сезона проекта "Поколение by"

Имидж нашей страны как на внешнем, так и на внутреннем рынке создают и наши таланты. Представители одаренной молодежи стали героями нового мини-сезона проекта "Поколение by". На этот раз Агентство теленовостей познакомит с юной артисткой, о которой уже говорят блогеры по всему миру. А для наших зрителей представительница Беларуси на детском "Евровидении" Арина Пехтеревасама расскажет и покажет, чем занимается за полтора месяца до шоу, как проводит свободное время.