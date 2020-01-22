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Арина Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбления в Instagram
Белорусская теннисистка Арина Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбления в Instagram.
Теннисистка опубликовала у себя в Stories оскорбительное сообщение, которое получила от одного из своих подписчиков после проигрыша в первом раунде Australian Open.
Соболенко назвала обидчика неудачником и добавила, что "заявление в полицию, считай, уже написала".
"Ты переступил грань, написав это о моей семье. Тем более в такой момент в моей жизни. Найти тебя было не так уж сложно, поэтому желаю удачи вот с этим парнем (тег на двукратного вице-чемпиона Европы по дзюдо среди молодежи Никиту Свирида)", - ответила теннисистка.
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