Город с северным характером, Архангельск, встретил пассажиров "Поезда Памяти". В краеведческом музее участников проекта познакомили с историей города в годы Великой Отечественной войны. Архангельск был главной госпитальной базой Карельского фронта - сюда свозили раненых. С первых месяцев войны хлеб выдавали по карточкам - норма выдачи опускалась до значений блокадного Ленинграда (125 граммов).