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Архангельск встретил пассажиров "Поезда Памяти"

Город с северным характером, Архангельск, встретил пассажиров "Поезда Памяти". В краеведческом музее участников проекта познакомили с историей города в годы Великой Отечественной войны. Архангельск был главной госпитальной базой Карельского фронта - сюда свозили раненых. С первых месяцев войны хлеб выдавали по карточкам - норма выдачи опускалась до значений блокадного Ленинграда (125 граммов).

Также в деревне Малые Корелы ребята посетили Музей деревянного зодчества под открытым небом. Некоторым зданиям-экспонатам здесь несколько сотен лет.

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