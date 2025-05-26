Заботимся и о нашем историко-культурном наследии. Археологи и реставраторы восстанавливают стены Кревского замка. Исследования продолжаются с 2017 года за счет республиканского и местного бюджетов, а также средств из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Позади работы по консервации княжеской башни. Специалисты уверенно говорят и об уникальном открытии угла третьей башни.

Наталья Чудаковская, главный специалист отдела культуры Сморгонского районного исполнительного комитета:

Ведаеце, тое, што Крэва змянілася, гэта адназначна. Гэтыя змены бачныя з кожным годам усё больш і больш. Без падтрымкі дзяржавы гэта было б немагчыма. Ці год - вы бачыце, сцяна паўднёва-заходняя яна была завершана, здадзена ў эксплуатацыю. І вось сёння ідуць працы па паўднёва-ўсходняй сцяне. Вы можаце бачыць іх. І вось на сённяшні дзень у 25-м годзе сродкі выдаткаваны ў поўным аб'ёме, на увесь аб'ём будаўніцтва. Гэта 1млн 840 тыс. рублёў.

Реставрационный процесс не помеха для туристов. Три года как фрагменты Кревского замка принимают гостей, их уже более 11 тысяч. Историко-культурная ценность радует археологов находками. С 2021 года создан сектор истории Кревского замка при Сморгонском музее.

Филипп Коротков, завсектором истории Кревского замка Сморгонского историко-краеведческого музея:

Сапраўды, у нас некалькі часовых экспазіцый. Адна прысвечана будаўнічым матэрыялам, а іншая прысвечана Першай сусветнай вайне. Справа ў тым, што падчас Першай сусветнай вайны замак быў заняты кайзераўскімі войскамі. І ў даху доўгатэрміновай агнявой кропкі, якая пасля іх засталася, там знаходзіцца яшчэ адна экспазіцыя.