Архиепископ призывал белорусов "молиться за здоровье фюрера и за победу над москалями"

Главной задачей Третьего рейха во времена Великой Отечественной войны было отделить Белорусскую православную церковь от Московского патриархата, сделать ее самостоятельной, и как можно быстрее.

Ответственными за работу по неканоничному провозглашению белорусской автокефальной церкви стали коллаборанты, назначенные в оккупационной администрации на ответственные должности: бургомистр Минского округа - агент абвера - Радослав Островский, руководитель минской полиции Дмитрий Космович, работник Генерального комиссариата Беларуси Иван Косяк. Делегация приверженцев нацистов прибыла в Жировичи.

В Жировичском монастыре проживал экзарх Русской православной церкви Пантелеимон Рожновский. Во время рабочего, как считали члены оккупационной администрации, визита владыке был выдвинут ультиматум - архиепископ Пантелеимон может возглавлять церковную жизнь в оккупированной Беларуси, но только при условии полнейшей белорусизации и провозглашения автокефалии Белорусской православной церкви.

Владыка Пантелеимон, который был ярым противником польской автокефалии, за что и был отправлен в ссылку в Жировичи, не поддержал идею и о создании белорусской автокефальной церкви.

Как только в Варшаве, уже оккупированной немцами в 1939 году, заметили движение выходца Западной Беларуси Пантелеимона, на церковную политическую арену сразу направили с Варшавы ему помощника. Геннадий Краско, замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук

Таким помощником стал архиепископ Могилевский Филофей Нарко. Де-факто, во главе православной церкви Беларуси оставался владыка Пантелеимон, де-юре, руководителем структуры был Нарко. В марте 1942 года в Минске прошел церковный собор, где была поставлена задача восстановления структуры церкви. Допуская проповеди в храмах и ведение делопроизводства на белорусском языке, митрополит Пантелеимон не изменил своим принципам и отказался от автокефалии.

"Деятельность этого пронацистского белорусского движения во время оккупации описывается таким, граничащим с насилием, настырством", - считает протодиакон Павел Бубнов, кандидат богословия:

Филофей Нарко не просто священник, он являлся агентом абвера. В конце каждой своей проповеди говорил, что "наконец, силою немецкого оружия под руководством мирового вождя Гитлера наш белорусский народ освобожден от жидо-большевиков". Филофей призывал прихожан "молиться за здоровье фюрера и за победу над москалями".

Согласно определенным документам, хранящимся в архивах органов государственной безопасности, прослеживается определенная связь Филофея с рядом представителей оккупационной власти. Это и генеральный комиссар Беларуси Кубе, и ряд его сотрудников Генерального комиссариата. Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук

Филофей активно поддерживал идею проекта белорусской автокефалии. И делал все возможное, чтобы план реализовался.