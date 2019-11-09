Город будущего глазами детей… Архитектурные идеи столичных школьников презентовали в тематической книге. Каждый из проектов выполнен по всем правилам проектирования. А авторы работ - ученики Минской архитектурной школы. Во время занятий вместе с учителями создают модели зданий и целых районов. Как это происходит, увидела Александра Кавелич.



Это не просто урок рисования. София Соркина старательно работает над архитектурным проектом. И хотя рисунок кажется совсем любительским, в нем сохранен профессиональный взгляд.



Представить, каким будет город будущего, - такое задание получили ученики столичной профильной школы. В течение нескольких лет они изучали архитектурную грамоту, чтобы представить свои дизайнерские идеи и практические решения. А потому каждый план сделали по всем профессиональным правилам.



Самые оригинальные задумки, а это сотня работ, объединили в тематическую книгу. Пока в виртуальном формате.



От авангардных представлений до ландшафтного дизайна. Здесь проявляют себя в творческом формате более ста школьников. Кроме изучения архитектуры и конструирования, осваивают биологию и даже экономику.



Кстати, увидеть город будущего глазами детей, а заодно и познакомиться с авторами архитектурных идей, можно будет на творческой выставке, которая откроется во Дворце искусств накануне нового года.



