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Архитектурные идеи столичных школьников презентовали в тематической книге
Город будущего глазами детей… Архитектурные идеи столичных школьников презентовали в тематической книге. Каждый из проектов выполнен по всем правилам проектирования. А авторы работ - ученики Минской архитектурной школы. Во время занятий вместе с учителями создают модели зданий и целых районов. Как это происходит, увидела Александра Кавелич.
Это не просто урок рисования. София Соркина старательно работает над архитектурным проектом. И хотя рисунок кажется совсем любительским, в нем сохранен профессиональный взгляд.
Представить, каким будет город будущего, - такое задание получили ученики столичной профильной школы. В течение нескольких лет они изучали архитектурную грамоту, чтобы представить свои дизайнерские идеи и практические решения. А потому каждый план сделали по всем профессиональным правилам.
Самые оригинальные задумки, а это сотня работ, объединили в тематическую книгу. Пока в виртуальном формате.
От авангардных представлений до ландшафтного дизайна. Здесь проявляют себя в творческом формате более ста школьников. Кроме изучения архитектуры и конструирования, осваивают биологию и даже экономику.
Кстати, увидеть город будущего глазами детей, а заодно и познакомиться с авторами архитектурных идей, можно будет на творческой выставке, которая откроется во Дворце искусств накануне нового года.
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