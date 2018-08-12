Архитектурные ориентиры. Интервью с заместителем министра архитектуры и строительства Беларуси

Это место сложно назвать спальным районом. Такой уютный городок в большом городе. Квартиры на любой вкус. Есть варианты даже с террасами. Можно с отделкой, мебелью. В общем, все под ключ - заезжай и живи. И да, это за кольцевой столицы, но расстояния до центра компенсируют условия. И детские площадки, и спортивные, и для увеселительных мероприятий. Вот такой образ - он же образец из официальной стратегии развития строительной отрасли. А чего ждать в самой ближайшей перспективе, уже сегодня спросим для начала у нашего экономического обозревателя Светланы Лукьянюк.