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Архитектурные ориентиры. Интервью с заместителем министра архитектуры и строительства Беларуси
Это место сложно назвать спальным районом. Такой уютный городок в большом городе. Квартиры на любой вкус. Есть варианты даже с террасами. Можно с отделкой, мебелью. В общем, все под ключ - заезжай и живи. И да, это за кольцевой столицы, но расстояния до центра компенсируют условия. И детские площадки, и спортивные, и для увеселительных мероприятий. Вот такой образ - он же образец из официальной стратегии развития строительной отрасли. А чего ждать в самой ближайшей перспективе, уже сегодня спросим для начала у нашего экономического обозревателя Светланы Лукьянюк.
Профильное министерство как раз сейчас готовит стратегию развития строительной отрасли до 2025 года. И там как раз отдельно прописано о том, как будут выглядеть наши города. Главные моменты - комфорт, экологичность и универсальность (видео).
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