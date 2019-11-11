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Архитектурные проекты школьников презентовали в столице
, показали столичные школьники. Архитектурные идеи презентовали в тематической книге. Каждый из проектов (всего сто работ) выполнили по всем правилам архитектурной грамоты. Что попало на страницы необычного альбома, расскажет
Александра Кавелич.
Это не просто урок рисования. Софья Соркина старательно работает над архитектурным проектом. И хотя рисунок кажется совсем любительским, в нем сохранен профессиональный взгляд. Показать, каким будет город будущего. Такое задание получили ученики столичной профильной школы. В течение нескольких лет они изучали архитектурную грамоту, чтобы продемонстрировать свои дизайнерские идеи и практические решения. А поэтому каждый план сделали по всем профессиональным правилам.
Самые оригинальные задумки (а это сотня работ) объединили в тематическую книгу. Пока в виртуальном формате. Смастерить скульптуру из макарон или клумбу из картона. Первые шаги к своим собственным проектам на каникулах делают и самые младшие в детском лагере. Каждый день новая творческая задача. Кстати, увидеть оригинальные задумки юных архитекторов можно будет на тематической выставке. Она откроется во Дворце искусств накануне Нового года.
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