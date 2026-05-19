Архивные материалы и документальные рассказы: в Москве презентовали книгу "Операция Багратион"

В Москве состоялась презентация книги "Операция Багратион". Это уникальный проект, над которым работали историки, ученые, писатели, а также дети и внуки маршалов Победы из Беларуси и России.

Книга - задокументированный анализ итогов и уроков операции "Багратион". Ее цель - напомнить современникам о том, о чем до недавнего времени открыто не говорили из-за уважения к народам стран, пострадавших от фашизма. Например, в момент вторжения Германии на территорию СССР на ее стороне были Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Румыния, Финляндия, Япония. Также в агрессии против Советского Союза участвовали формирования европейских наемников - это 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, батальонов, легионов общей численностью почти 2 млн человек.

Наталья Голубева, кандидат исторических наук, автор книги "Операция Багратион":

"Самое главное, что мы показали, каким катком по территории Беларуси прошлись так называемые наши европейские друзья. Австрийцы вместе с немцами напали на Брестскую крепость. Французы, которые принимали участие в карательных операциях, практически вырезали Витебскую область. Прочитайте в книге страшные цифры и факты. Мадьяры, словаки, чехи, румыны, солдаты Муссолини - вся эта нацистская масса была обрушена против белорусского народа".