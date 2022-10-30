Что подтверждают рассекреченные архивные данные КГБ об Армии Крайовой

Фактически половина современной Беларуси до 1939 года находилась под Польшей. В 1939-м, с началом Второй мировой войны, эти территории вернули в состав БССР. После вторжения немцев в Польше был создан Союз вооруженной борьбы. Позже организацию переименовали в Армию Крайову. С момента создания этой организации в лондонских управленческих кругах господствовала доктрина "двух врагов", которая предписывала борьбу на два фронта: как с немцами, так и с Советами.

Живут в Беларуси, а служат польскому режиму! Кто получает награды от Дуды? ЭТО ДРУГОЕ смотрите здесь

Последнее делали подпольно, вырезая и сжигая неугодных. Тогда не имело значения, поляк ты или белорус - под нож шли все, кто отказывался сотрудничать с польским сопротивлением.

Недавно рассекреченные архивные данные КГБ

"В тот же день в деревне Рознятичи Василишковского района расстрелял жену бывшего участника тергруппы Селицкого, а ее маленького годовалого ребенка схватил за ноги и убил ударом головой о печь, после чего дом был сожжен".

А вот документальное подтверждение геноцида евреев бандами Армии Крайовой.









В 1944 году была уничтожена и сожжена вся семья из деревни Носовичи Помедского сельсовета, расстреливали во время немецкой оккупации евреев, грабили их имущество.

Но трагедия этого момента даже не в том, что поляки устроили геноцид и белорусам, и евреям, а в том, что Армия Крайова почитаема в Польше, что солдаты польского сопротивления, которые по сей день проживают на территории Беларуси и являются гражданами нашей страны, тесно связаны с польскими властями, получают награды от действующего президента Польской Республики Анджея Дуды.



