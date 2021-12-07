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Армен Гаспарян: Добиться чего-то санкциями в нынешних условиях невозможно
Кто на ошибках учится, тот точно не Евросоюз. Уже пятый по счету пакет санкций в отношении Беларуси - это очередной бессмысленный поступок Запада. По словам российского журналиста Армена Гаспаряна, это абсолютно нерабочая модель давления с давно уже истекшим сроком годности.
Нужно было создать какую-то гнетущую атмосферу вокруг Беларуси. Лучше всего это делать с помощью санкций. Всегда можно орать, что вот если бы вы пошли по пути демократических преобразований, тогда бы никаких санкций не было. Добиться чего-то санкциями в нынешних условия невозможно вообще. Во-первых, Беларусь интегрирована в мировую экономику, во-вторых, даже если бы она не была интегрирована, имея Россию, это все работать не будет. Если бы там люди размышляли стратегически, они бы понимали. Есть пример России. Там 96 пакетов секторальных санкций, выхлоп с них ноль. Аналитики Госдепартамента тоже пришли к выводу, что это ничего не дает, население не реагирует уже. Если вы раз в месяц объявляете новые санкции, то кто на это будет обращать внимание? А ничего другого вы придумать не можете.
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