Армен Гаспарян: Массовые беспорядки в Казахстане не имеют ничего общего с обычными экономическими митингами

Мирные протесты - говорили они! С таких якобы спокойных акций и начинается разрушение государства.По мнению российского журналиста Армена Гаспаряна, массовые беспорядки в Казахстане не имеют ничего общего с обычными экономическими митингами. А "мирных протестующих" с оружием в руках уже давно пора называть теми, кем они на самом деле являются.



Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия):

Когда мирные протесты - не убивают полицейских, когда мирные протесты - не берут в заложники больных в больницах, когда мирные протесты - не громят телеканалы, когда мирные протесты - не грабят парфюмерные магазины и не ведут бои в аэропорту. Когда мирные протесты - оружие на улицах не раздается. Поэтому у меня прививка от выражения "мирный протест", когда я вижу оружие. Если как бы кто-то еще до конца не понимает, посмотрите в интернете фотографии жертв этих мирных протесов. Другой вопрос: насколько теперь руководство Казахстана будет способно извлечь для себя тяжелые и необходимые уроки из этой ситуации, я бы им рекомендовал проводить могучие консультации с Беларусью, с Москвой, понятно, но на первом месте я бы поставил Беларусь - по той причине, что замечательная республика полтора года назад через этот кромешный ад проходила. Белорусы могут подсказать, как модернизировать СМИ, как модернизировать силовой блок и какая работа должна быть в области социальной рекламы, поэтому пускай обращаются, это будет для них полезно, заодно поймут, что все эти сказки про многовекторность, если до чего-то и доводят, то исключительно до таких тяжелых потрясений для государства.