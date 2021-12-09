"Чем меньше становилось очевидцев того, что из себя представляла нацистская оккупация, белорусский радикальный национализм той эпохи, тем проще было промывать мозги молодым". Российский журналист, историк и писатель Армен Гаспарян о том, почему сейчас так легко завербовать предателя. Подробности смотрите в двухсерийном фильме АТН "Жизнь на измене".



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