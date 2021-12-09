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Армен Гаспарян о том, почему сейчас так легко завербовать предателя
"Чем меньше становилось очевидцев того, что из себя представляла нацистская оккупация, белорусский радикальный национализм той эпохи, тем проще было промывать мозги молодым". Российский журналист, историк и писатель Армен Гаспарян о том, почему сейчас так легко завербовать предателя. Подробности смотрите в двухсерийном фильме АТН "Жизнь на измене".
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