Армен Гаспарян: Ситуация в Казахстане - результат деятельности неправительственных коммерческих организаций

То, что происходит в Казахстане, - последовательная политика США по подрыву региональной стабильности и удушению СНГ. Ситуация, которая разворачивается сегодня на улицах, - прямой результат деятельности неправительственных коммерческих организаций. А их в стране почти 23 тысячи. Методичка гибридной войны все та же: информационная война, провоцирование и подстрекательство молодежи.



Куратором процессатакже выступают экстремистские телеграм-каналы, которые находятся под внешним управлением спецслужб Польши. Ну и, конечно, стандартный "мирный протест" с бросанием камней, бутылок и прочего в стражей порядка, перекрыванием проезжай части, выстраиванием сцепок и призывами к кровавой люстрации. Подробности в видео.