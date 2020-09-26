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Армен Гаспарян: Угрозы о введении санкций со стороны Запада до добра не доведут

Призывы к остановке предприятий, как и любые другие попытки давления на страну, могут быть выгодны кому угодно, но только не самим белорусам. Беларусь - серьезное европейское государство, и демонстративные угрозы о введении санкций со стороны Запада до добра не доведут. Польша и Литва сами себя перехитрили. А попытка рассорить Минск и Москву им же самим боком и вышла. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, историк и писатель Армен Гаспарян.

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