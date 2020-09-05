Армен Гаспарян: Внешнее влияние Запада во время президентской кампании в Беларуси было очень серьезным

Как на белорусах испытывают технологии "идеального шторма". Когда мирные протесты используют в чужих интересах, и люди, не подозревая, становятся пешками в чужой игре. Внешнее влияние Запада во время президентской кампании в Беларусибыло очень серьезным. Такое мнение нашему каналу выразил известный российский журналист, блогер, историк и писатель Армен Гаспарян.



Кроме того, российский журналист рассказал, насколько сегодня важно уличные протесты перевести в конструктивный диалог. А также подвел итоги встречи президента Беларуси с премьер-министром России. Полное интервью Армена Гаспаряна смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".



