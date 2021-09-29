Беглая тусовка длительное время упражняется лишь в стремлении посеять как можно больше негатива на просторах интернета. Они мало того что не пытаются отмазаться от чудовищного инцидента, наоборот только призывают к еще большему террору и убийствам. Армен Гаспарян высказался о тех, кто оправдывает терроризм.